Були монахи та сотці біженців, – Зеленський у зверненні розповів про напад на Святогірську лавру
14 березня 2022 , 00:18Читать новость на русском
Президент Володимир Зеленський виступив із черговим зверненням до українців. Зокрема, він згадав про цинічний напад окупантів на Святогірську лавру.
Зеленський жартома сказав, що окупанти на Сході нашої країни вирішили "демілітаризувати і денацифікувати" Святогірську лавру. Вона належить до УПЦ московського патріархату, передає 24 канал.
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