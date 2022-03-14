Були монахи та сотці біженців, – Зеленський у зверненні розповів про напад на Святогірську лавру

14 березня 2022 , 00:18
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Президент Володимир Зеленський виступив із черговим зверненням до українців. Зокрема, він згадав про цинічний напад окупантів на Святогірську лавру.

Зеленський жартома сказав, що окупанти на Сході нашої країни вирішили "демілітаризувати і денацифікувати" Святогірську лавру. Вона належить до УПЦ московського патріархату, передає 24 канал.

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Автор: Оксана Княжик