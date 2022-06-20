Чи були розміновані мінні поля біля Криму перед вторгненням: відповідь Херсонської облради

Неодноразово висували припущення, що поля на прилеглій до Криму території були розміновані, аби забезпечити прохід російських військ. У Херсонській облраді кажуть, що це може бути неправдою.

Про це повідомив голова Херсонської облради Олександр Самойленко. Він зауважив, що не може знати достеменно всю інформацію, бо не має доступу.

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Самойленко каже, що бачив би якісь дії для розмінування

Але для того, щоб провести розмінування, як звинувачували, за останні роки такі дії були б помітні. Принаймні, я б про них знав, якби дії якісь відбувалися,

– пояснив свою думку Самойленко.

Згідно з однією з версій, прилеглі до окупованого півострова землі, могли розмінувати ще у 2019 році – під час спорудження контрольного пункту пропуску. Проте голова облради зауважив, що будівництво відбувалось на досить невеликій площі.

Сам Самойленко зізнався, що не знає розташування мінних полів, проте думає, що розмінування тоді не відбувалось. Спростував голова облради і версію щодо зв'язку розмінування з курсуванням шатлів на "Чонгар" та "Каланчак" у 2022 році.

Була така версія, що Ірина Верещук, коли вона зайшла в посаду віцепрем'єрки, приїжджала, "завела" автобус. Для цього імовірно було ліквідоване мінне загородження. Насправді всі дії, які відбувалися, вони відбувалися на шляхопроводі,

– додав голова облради.

Самойленко переконаний, що мінні поля не розміновували. Проте проблема в тому, що ворог знав про їхнє розташування.

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Яку версію повідомили раніше в Херсонській облраді:

Раніше Олександр Самойленко розповідав, що винуватим у швидкій окупації росіянами області може бути помічник керівника обласного управління СБУ.

Саме співробітник СБУ передав ворогу інформацію про розташування мінних полів. Зараз його вже затримали.

Мовиться про начальника Антитерористичного центру Херсонщини Ігоря Садохіна.

Ймовірно, що він координував дії російської авіації, коли супроводжував колону херсонського СБУ в евакуацію.

Після проведення службової перевірки президент Володимир Зеленський звільнив і голову херсонського управління СБУ.

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