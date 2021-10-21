Були сигнали від бізнесу, – "слуга" про причини відставки міністра Абрамовського

Очільник Міністерства захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський написав заяву про відставку. Причин для його звільнення було декілька. Зокрема, отримували неприпустимі сигнали від бізнесу.

Про це розповів "слуга народу" Олексій Устенко в ефірі авторської програми Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі. Він натякнув, що екоінспектори втрапляли у скандальні історії.

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"Були сигнали від бізнесу, що є перекоси з приводу екоінспекції. Мовляв, вони щось не те роблять, екоінспектори втрапляють у непорядні історії", – сказав Устенко.

Також "слуга" згадав про незаконну вирубку лісів, яка не припинилась.

Вирубки не закінчились. Він обіцяв депутатам, що буде якась суперсистема лісів. Ми мали бачити ледь не кожне дерево та вирубки. Супутникова зйомка. Це все залишилось на словах. Олексій Устенко Нардеп від "Слуги народу"

Устенко: Не було ефективності

Нардеп вважає, що Абрамовський не зробив нічого для того, щоб Київ не був одним з найзабрудненіших міст світу.

Не було такої ефективності від міністра екології, якої ми хотіли. Київ яким був забрудненим, таким і залишається. У деякі дні він є найзабрудненішим у світі. Це нонсенс. Це ще в нас немає багато виробництв,

– запевнив Устенко.

Відставка Абрамовського: що відомо