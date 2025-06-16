Були вибухи в Черкасах і на Черкащині: які наслідки в області
- У Черкаському районі внаслідок атаки було пошкоджено газову трубу, частково знеструмлено село.
- Уночі в області та в Черкасах працювала ППО.
Влада розповіла, які наслідки російської атаки по Черкащині. Там працювала ППО.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Черкаську ОВА.
Дивіться також Росія атакувала Київщину: пошкоджено цивільну інфраструктуру, є поранений
Які наслідки атаки по Черкащині 16 червня
У Черкаському районі уламками дрона зачепило газову трубу низького тиску. Пожежу швидко загасили.
Частково знеструмлене село, пошкоджено чотири будинки та поруйновано дерев'яний гараж.
"До пізньої ночі в області працювали сили ППО. Вони відбивали чергові ворожі атаки. У черкаському небі наші оборонці знищили 18 російських БпЛА. Минулось без травмованих. Це найголовніше", – написали в ОВА.
У Повітряних силах написали, що вночі 16 червня ворог спрямував свої атаки переважно на Донеччину. Є влучання у 10 локаціях. Росіяни запустили проти України 138 ударних дронів, в тому числі безпілотників-імітаторів.