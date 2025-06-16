Були вибухи в Черкасах і на Черкащині: які наслідки в області

Влада розповіла, які наслідки російської атаки по Черкащині. Там працювала ППО.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Черкаську ОВА.

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Які наслідки атаки по Черкащині 16 червня

У Черкаському районі уламками дрона зачепило газову трубу низького тиску. Пожежу швидко загасили.

Частково знеструмлене село, пошкоджено чотири будинки та поруйновано дерев'яний гараж.

"До пізньої ночі в області працювали сили ППО. Вони відбивали чергові ворожі атаки. У черкаському небі наші оборонці знищили 18 російських БпЛА. Минулось без травмованих. Це найголовніше", – написали в ОВА.

У Повітряних силах написали, що вночі 16 червня ворог спрямував свої атаки переважно на Донеччину. Є влучання у 10 локаціях. Росіяни запустили проти України 138 ударних дронів, в тому числі безпілотників-імітаторів.