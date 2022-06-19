"Було дуже боляче": випускники зруйнованої 134-ї школи Харкова розповіли про танець на руїнах

На початку червня випускники 134-ї школи у Харкові станцювали вальс на руїнах своєї рідної школи. В освітній заклад, як і в інші куточки України, прийшов "рускій мір".

Хлопці та дівчата зізналися, що було неймовірно важко. Про це 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко.

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Символічний танець на руїнах

Росіяни не лише руйнують усе не своєму шляху, а й намагаються забрати майбутнє у наших дітей. Проте окупантам це не вдасться.

"З нами були військові, які звільняли школу. Вони були неначе сила та підтримка. Ми знали, що з нами нічого не станеться", – розповіла випускниця харківської школи №134 Валерія Кобзєва.

Було складно усвідомлювати, що будівлі більше немає, згоріла наша пам'ять, абсолютно все. Знищено місце, де люди можуть отримувати освіту. Та через деякий час біль стих, залишилися лише добрі спогади й надії на те, що школу відновлять,

– додала випускниця Анастасія Гонтар.

Окупанти хочуть забрати у дітей право на освіту

За словами Анни, за час повномасштабного вторгнення лише у Харкові постраждало близько 100 освітніх закладів. Наразі більшість шкіл чекають на відновлення. Зокрема, від ворожих обстрілів постраждав один з корпусів університету Каразіна. Окупанти відчайдушно намагалися зруйнувати фізико-технічний інститут "Джерело нейтронів". "П'ятихатки – це місце, якому дуже сильно дісталося", – підкреслила кореспондентка.

Наразі більшість шкіл чекають на розбори завалів, обстеження саперів та відновлювальні роботи у перспективі. До слова, українці вкотре доводять, що готові до складнощів та непередбачуваних викликів. Так, дирекція школи №62 готова навчати дітей у тих приміщеннях, які лишилися. Безперечно, за умови, якщо це стане безпечно.

Нагадаємо, цьогоріч випускні в Україні пройшли у режимі онлайн. Раніше президент Зеленський відзначив, що Росія пошкодила понад 1 800 освітніх закладів по всій Україні. Замість довгоочікуваного останнього дзвоника учні чули звуки сирен, які сповіщають про загрозу авіаудару.

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