Було два влучання у висотку: що відомо про обстріл у районі Жулян
У районі Жулян, що у Києві, російська ракета влучила у багатоповерхівку. Сталося це 26 лютого у Солом'янському районі на початку проспекту Лобановського.
Як розповіла очевидиця подій Тетяна, ракета летіла з напрямку Вишгорода, передає 24 канал.
Важливо У районі Жулян ракета влучила у висотку
За її словами постраждали від чотирьох до п'яти поверхів. У районі 16 – 20 поверху була пожежа, рятувальники її загасили. Людей евакуювали у сусідній будинок.
Осколки влучили також у сусідній будинок. Кілька шибок вилетіло. Зараз відбувається велике поповнення людьми бомбосховища. У нашому перебувають вже понад 150 людей,
– наголосила Тетяна.
Було 2 влучання у будинок
Вона додала, що загалом було 2 влучання. Ракета влучила у верхні поверхи і нижню частину.
"Коли ми спускалися, то було сильне задимлення, було видно, що у нижній частині набагато менше руйнувань", – зауважила очевидиця.Зверніть увагу! За даними ДСНС російські окупанти вгатили у 17 – 18 поверх. Попередньо жертв та постраждалих немає.
Жуляни під обстрілом: дивіться відео