На Великдень припинення вогню не було, – Зеленський
Володимир Зеленський зазначив, що припинення вогню на Великдень не було. Також під час так званого "перемир'я" 8-10 травня Росія не припиняла обстріли та авіабомбардування.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Володимира Зеленського.
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Зеленський нагадав, що Росія не підтримала повне безумовне припинення вогню з 11 березня. Потім були сигнали в медіа щодо ідеї Росії припинення вогню на Великдень (20 квітня).
Що відбулось в ці дні? Російські війська здійснили 1882 обстріли, 33 удари з РСЗВ, залучили для ураження України 957 дронів-камікадзе,
– повідомив президент.
Зеленський нагадав про позицію України – ми готові підтримати припинення вогню і ми будемо діяти дзеркально.
Сказати, що на Великдень було повне припинення вогню, – це неправда. Cease-fire не було,
– підкреслив Зеленський.
Також лідер України розповів про ситуацію під час так званого "перемир'я" в період 8 – 10 травня.
Росія знову дала сигнал в медіапросторі, що готова до припинення вогню на ці дні.
"В ці дні Росія завдала 115 авіаційних ударів по Україні, скинула 197 керованих авіабомб, здійснила 12 тисяч 100 обстрілів, 187 з них були з реактивних систем залпового вогню, а також вразила нашу цивільну інфраструктуру у розмірі 7 303 дронів-камікадзе. Ось таке було припинення вогню з їхнього боку", – сказав Зеленський під час брифінгу у вівторок.