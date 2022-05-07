Було три спроби: мер Ірпеня розповів про те, як росіяни намагались його знищити

Російська влада з першого дня війни шукала колаборантів серед керівників окупованих українських міст, які б погодилися на співпрацю. Така пропозиція надійшла і меру Ірпеня Олександру Маркушину. Але він відмовився, через що окупанти розпочали на нього полювання.

Олександр Маркушин тричі міг загинути від атаки російських окупантів. Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю сайту 24 каналу.

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"У перший день війни мені прийшла пропозиція співпрацювати з росіянами. Обіцяли, що буду неушкоджений, обіцяли гроші та співпрацю. Але однозначно я відмовився і виставив це публічно. Я принципова людина і ніякої співпраці з ворогом бути не може. І після цього було завдання знищити мене", – розповів міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

Розстріл автомобіля

Перша спроба вбити Олександра Маркушина була тоді, коли окупанти обстріляли його автомобіль. Вижити вдалося тоді завдяки тому, що позаду був ще один автомобіль супроводження. Вони вступили в бій з окупантами, відбивши атаку ворога.



Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин / Фото – 24 каналу, Аліни Туришин

Спалений будинок

Друга спроба була тоді, коли загарбники спалили батьківський будинок мера Ірпеня. Він в цьому будинку залишався ночувати. Але в ніч атаки його там не було.

Мабуть, Бог береже, бо в той день ми поїхали до товариша, в якого була баня на дровах. Треба було помитися ж за тиждень. Ми помилися і я кажу: "Давайте вже тут і залишимося, а завтра зранку прийдемо додому та переодягнемося",

– розповів Маркушин.

Коли ж наступного ранку вони приїхали до батьківського дому, то він вже догорав. Від нього залишилися лише обгорілі стіни. Хоча решта будинків навколо була неушкодженою.

За словами Олександра Маркушина, що експерти та військові розповіли йому, що в будинок влучила теплова ракета. Тож окупанти вели прицільний вогонь по будівлі.

Обстріл "Градами"

Третя спроба вбити Олександра Маркушина відбулася тоді, коли вони на автомобілі намагалися виїхати з міста.

"Нас відстежували через мобільні телефони, рації, позивних. Коли ми їхали через один сектор, його накрило "Градами". Коли позаду обстрілюють такими системами залпового вогню, а ми їдемо, то треба скоріше виїжджати. А я чогось водію кажу: "Зупиняйся! Ми зараз в окоп вибіжимо". Він зупиняється, а я кажу: "Ні, поїхали далі", – розповів мер міста.

Саме ця тимчасова зупинка і врятувала їм життя. Адже коли вони рушили, то перед ним, за сотню метрів, влетіло шість снарядів від "Градів". Внаслідок цієї атаки машина була ушкоджена, але всі пасажири залишилися живі.

Хоча один осколок таки влучив у мера Ірпеня. Він влетів йому в спину. Але не поранив Меркушина через те, що той перебував у бронежилеті.