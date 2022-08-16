Було влучання у військову частину й горить склад боєприпасів, – Чубаров про вибухи біля Джанкоя

У селищі Азовське в окупованому Криму сталося влучання у військову частину російських окупантів. На окупованому півострові горить склад боєприпасів ворога.

Вибухи поблизу Джанкоя лунають протягом години

Деталі вибухів поблизу Джанкоя в окупованому Криму повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. О 7:41 Чубаров повідомив про влучання у сховище боєприпасів біля Джанкоя, внаслідок чого чути звуки вибухів. Зауважимо, що в соцмережах з'явилися відео, як детонуються боєприпаси.

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За словами Чубарова, ставленик кремля в окупованому Криму сергей аксьонов вирушив до села Майське, що на відстані 1 кілометра від селища Азовське. російські пропагандисти також написали про "інцидент" у Майському, що в Джанкойському районі.

Рефат Чубаров інформував, що вибухи поблизу Джанкоя лунають протягом години. Згодом він уточнив інформацію, написавши про влучне попадання по військові частині росіян в Азовському.

У Криму прогриміли вибухи: що відомо

Зранку 16 серпня в окупованому Криму знову прогриміли вибухи. Спершу повідомлялося, що в Джанкої спалахнула електростанція. Також повідомлялося про вибухи в селі Азовське, що під Джанкоєм.

Зокрема, у соціальних мережах користувачі почали інформувати про вибухи складу боєприпасів ворога в Азовському. У росії підтвердили вибухи у селі Майське, заявивши про детонацію на складі боєприпасів. Також російські пропагандисти повідомили про пожежу на трансформаторній підстанції в Джанкої.

Через вибухи у Криму частина росіян готові тікати з півострова. За словами Чубарова, в окупованому Криму тисячі громадян росії вже висуваються в бік мосту через Керченську протоку.

У Криму вкотре лунають вибухи

9 серпня в Криму також лунали вибухи на авіабазі російських окупантів. Повідомлялося, що вибухи на аеродромі "Саки", звідки злітали російські винищувачі та бомбардувальники, які атакували Україну.

У Повітряних сил ЗСУ заявили, що на аеродромі здетонував склад артилерійських боєприпасів. За різними даними, на аеродромі було знищено від 8 до 24 одиниць російської авіації. У розвідці США заявили, що російські війська втратили кілька типів літаків.

Інцидент на аеродромі "Саки" може бути найбільшою втратою військової авіації росії за один день з часів Другої світової війни.

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