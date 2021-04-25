У Бундестазі підтримали ідею надання Україні летальної зброї, – посол

Посол України у Німеччині Андрій Мельник заявив, що у Бундестазі позитивно відреагували на можливість надання нашій державі летальної зброї.
Джерело:Андрій Мельник у твітері
Дипломат зазначив, що цю ідею особисто підтримав голова Комітету у закордонних справах Бундестагу Норберт Рьоттген.
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Вперше впливовий німецький політик, член президії ХДС, голова Комітету у закордонних справах Бундестагу Норберт Рьоттген підтримав ідею надання Україні оборонної зброї!
– написав Андрій Мельник.
Посол подякував німецькому колезі та додав, що Україна очікує на конкретні дії Берліна.
Проте, за інформацією газети Frankfurter Allgemeine Zeitung, проти надання озброєнь буцімто виступає глава МЗС Німеччини Гайко Маас.
Водночас міністерка оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що має відкриту позицію у питанні постачання зброї.