У США збудують бункер для мільярдерів за 300 мільйонів доларів

У США розробили проєкт бункера Aerie, призначеного для захисту 625 найбагатших людей світу. Його вартість становить 300 мільйонів доларів.

Його планують збудувати неподалів Вашингтона у штаті Вірджинія. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Newsweek та Daily Mail.

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Що відомо про проєкт лакшері-бункера

Американська компанія SAFE (Strategically Armored & Fortified Environments) розробила проєкт бункера Aerie, призначеного для захисту 625 найбагатших людей світу від глобальних катастроф і політичної нестабільності. Вартість проєкту становить 300 мільйонів доларів.

Aerie збудують у штаті Вірджинія, неподалік Вашингтона. Укриття розраховане на витримування електромагнітних імпульсів від ядерного вибуху, зберігаючи при цьому рівень комфорту, який відповідає розкішним готелям. У бункері будуть ресторанні зони, басейн, боулінг, скеледром, а також сучасні медичні комплекси з використанням штучного інтелекту.

Компанія пропонує чотири рівні членства в Aerie, кожен із яких передбачає різний доступ до ексклюзивних привілеїв. Найнижчий рівень зможуть дозволити "помірно успішні керівники компаній", тоді як найвищий доступний лише за запрошенням.

Довідка: Ідея створення Aerie виникла після трагічного випадку, коли клієнт SAFE, незважаючи на мільйони витрат на власну безпеку, загинув під час стрілянини на публічному заході.

Перший огляд бункера заплановано на 2026 рік, однак завершення будівництва може зайняти кілька років. У планах SAFE – створення мережі подібних укриттів у 50 містах США та будівництво 1000 бункерів по всьому світу.