В бункерах "Азовсталі" ще перебувають декілька сотень цивільних та поранених бійців

В бункерах "Азовсталі" ще перебувають декілька сотень цивільних. Крім того, там досі перебувають майже 500 поранених захисників Маріуполя та дуже багато полеглих.

У бункерах є ще кілька десятків маленьких дітей. Про це розповів командир 12 бригади Нацгвардії Денис Шлега, який перебуває в Маріуполі, інформує 24 канал.

Важливо Зеленський підтвердив, що розпочалась евакуація цивільних з "Азовсталі"

Військовий уточнив, що в бункерах є ще кілька десятків маленьких дітей. Потрібно ще 1 – 2 евакуаційні заходи.

На "Азовсталі" – сотні поранених та полеглих

Шлега наголосив, що на території "Азовсталі" є близько 500 поранених бійців. Немає змоги їх лікувати, тому захисників теж треба евакуювати.

Також треба забрати померлих хлопців. Шлега відзначив, що це теж дуже велика цифра.

Що стосується нас військових – ми будемо виконувати наказ до кінця,

– додав Шлега.

Однак він зауважив, що як командир мусить піклуватись про своїх побратимів. За його словами, весь маріупольський гарнізон заслуговує на евакуацію, бо бійці за ці 2 місяці зробили все можливе й неможливе, й далі виконуватимуть всі поставлені задачі.

Що відомо про евакуацію цивільних

1 травня почалася евакуація цивільних з "Азовсталі". Президент Володимир Зеленський близько 17:40 повідомив, що звідти вже вивезли приблизно сотню людей. Перша група вже їде на підконтрольну територію України. Їх мають зустріти вже 2 травня у Запоріжжі.

У Міжнародному комітеті Червоного Хреста підтвердили, що його представники вже перебувають на території окупованого міста. Колона для евакуації виїхала ще 29 квітня.

Член переговорної делегації від України Давид Арахамія та міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук наголосили, що це була дуже важка операція.

Чому про евакуацію не попереджали раніше

Верещук пояснила, що влада нічого не говорила про евакуацію, адже це було необхідно для безпеки людей. Міністерка закликала не вірити жодним повідомленням у ворожих телеграм-каналах. Деталі, як проходив процес, обіцяють розказати вже 2 травня.

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