У бункері будуть дуже серйозні зміни, – Піонтковський дав прогноз на найближчі місяці

Найближим часом країну-окупантку очікують серейозні зміни всередні путінського бункера та російського суспільства.

Про це 24 каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський. І наголосив, що "лінія 23 лютого" – не сумісна з життям російського диктатора Володимира Путіна.

До слова Путін вліз по горло у кров і не може вийти, – політолог пояснив тривалість війни

І це не тому, що знесуть режим, чи відбудуться якісь політичні зміни в Росії. Це в країні-агресорці нікого не цікавить.

"Але нас цікавить, по перше, лише відновлення територіальної цілісності. Й по друге, внутрішня поведінка Росії, щоб вона більше ніколи не змогла повторити це", – сказав публіцист.

Прогноз на найближчі місяці

Він додав, що базовий сценарій номер один зараз – починається контрнаступ Збройних Сил України. І десь приблизно 15 серпня звільнюється тимчасово окупований Херсон, припустив публіцист;

І тут постає питання – що 16 серпня відбудеться в Москві? У бункері, на телебаченні, що думатиме народ? Я думаю, що будуть дуже серйозні зміни,

– наголосив Піонтковський.

Тоді є два варіанти тез, які можна буде почути на пропагандистських каналах:

або заклик "вставати країні великій на смертний бій";

або інша теза – "останні роки життя Путін вчинив низку серйозних помилок в українському питанні".

Путін по горло у крові

На Заході все частіше говорять про довготривалу війну, тим самим закликають до ще потужнішої підтримки України. Однак точно прогнозувати тривалість війни поки неможливо. Про це 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк. Він пояснив, що наразі незрозуміло, наскільки може вистачати ресурсів Росії.

І додав, що кремлівський глава Володимир Путін заліз у халепу. Він хотів завоювати Україну за три дні, програв, "вліз просто по горло в кров і не може вийти".

Політолог запевнив, що Путіну вже не вдасться "зберегти обличчя", як каже Макрон. Саме тому й говорять про те, що війна може стати в'язкою, затягнутою, позиційною і тривати довго, вважає політолог. І наголосив, що ніхто не знає, скільки триватиме війна, а українці будуть битися до останнього за свою територію.

Повністю стрім Цимбалюка з Піонтковським: дивіться відео