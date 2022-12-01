Від Москви до Уралу і на глибині до 200 метрів: росЗМІ розповіли де і як будували бункери Путіна

Російський диктатор Володимир Путін звів глобальну мережу секретних бункерів від Москви до Уралу і продовжує їх будувати.

Про це йдеться у розслідуванні російських журналістів. Зазначають, що бункери почали будувати в Росії ще за радянські часів для перших осіб держави, але останнім часом роботи активізувалися.

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"Точно є бункери і в Москві, і на Уралі, є бункери в Поволжі", – йдеться у розслідуванні.

Офіційні і неофіційні бункери

Журналісти уточнюють, що у Путіна є офіційна і неофіційна система бункерів.

Офіційною системою бункерів займається Головне управління спеціальних програм при президенті Росії – це офіційна окрема силова структура, яка підпорядковується безпосередньо президенту.

У процесі дослідження з'ясувалось що ті самі будівельники, які будують офіційні бункери і будували тунелі під будинком Путіна в Геленжику, будують і приватні сховища для російського президента.

Кількість приватних бункерів набагато більша, ніж тих, які можна вирахувати за держконтрактами і якимись іншими роботами.

Журналіст вказує, що глибина тунелів у Москві становить до 200 метрів.

У скільки Путіну обійшлись бункери

Про це розповідали дигери, які випадково потрапили в тунелі і яких пізніше засудили за це до умовних та реальних термінів. Вони були змушені покинути Росію.

У розслідуванні йдеться, що після того, як Путін прийшов до влади, за реновацію бункерів взялися з новою силою. Так, у московських бункерах вирішили модернізувати ліфти і загалом на 3 підйомники витратили 55 мільйонів рублів.

За цими масштабами можна судити, яка глибина, що це за ліфти і які шахти прокладені під Москвою. Модернізацією займалась структура, яка спеціалізується на створенні шахт для пускових установок ракет. Багато бункерів пов'язані між собою тунелями, які розходяться на десятки кілометрів,

– зазначив журналіст.

Де розташовані бункери

Насамперед приховані тунелі є в центрі Москви. За даними журналістів, відома підземна система "Метро-2" пов'язує урядові установи Москви (передусім Кремль) із бункерами в російській столиці, Балашисі, Чехові та мало не в Калузі.

Один з секретних входів у тунель "Собеседник" виявлено біля Мічурінського проспекту у Москві.

Повідомляється, що таких об'єктів у Москві не один десяток за різними адресами:

Лучніковий провулок (недалеко від Луб'янки),

Хрестовоздвиженський (біля Міноборони),

Таганка (поруч із бункером Сталіна),

біля колишнього пустиря, який дигери називають "Раменки-43", розповідаючи, що саме в цьому місці розташоване ціле підземне місто, пов'язане тунелями з Кремлем.

Також підземні сховища є під палацом Путіна в Геленджику.

Журналісти вважають, що ще один із бункерів розташований у горі Ямантау в засекреченому уральському містечку Міжгір'я, що на півдні від Єкатеринбурга і точно між Магнітогорськом і Уфою.

Ба більше, останні місяці роботи на Ямантау активізувалися. Грошей на це не шкодують. Росавіація встановила над горою безпольотну зону, а пішки пройти туди майже неможливо.

З початку війни Путін переважно живе у своїх бункерах

Після того, як диктатор вирішив розпочати повномасштабне вторгнення в Україну, його дуже рідко стали бачити на людях.

Переважно Путін ховається у своїх бункерах. Лише 18 листопада він вперше за час війни провів засідання Ради безпеки очно, а не онлайн. У мережі відразу почали іронізувати, що дід вирішив змінити обстановку свого бункера.

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