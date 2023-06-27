Можуть знайтися ті, хто захочуть повторити: чи готовий Путін до нового "перевороту"

Після спроби "перевороту" Євгєнія Пригожина у Росії можуть знайтись особи, які захочуть це повторити. Російський диктатор Владімір Путін може посилити заходи безпеки, але він не зможе протистояти новим заколотам.

Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Юрій Федоров. За його словами, Путін удає, що він переможець, однак насправді він дав задню та був змушений домовлятися з Пригожиним.

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Зламане табу на "перевороти"

Федоров зазначив, що раніше вважалось, що подібні події у Росії неможливі. Факт, що Пригожина ніяк не покарали, може спонукати інших осіб зробити спробу захопити владу збройним шляхом.

Ватажок вагнерівців не зміг досягти своєї мети, бо розвернув своїх найманців. Однак цей бунт не був придушений збройним шляхом, російському диктатору довелось домовлятися з Пригожиним. Путін бреше про свою "перемогу".

Факт, що ініціатору заколоту вдалось уникнути покарання, свідчить про те, що можуть знайтись люди, яким дуже захочеться повторити цей досвід, але вже з урахуванням уроків подій 23 – 24 червня: як поводитись, щоб захопити владу, користуючись підтримкою населення і нейтралітетом армії,

– пояснив він.

Путін не уміє робити висновки

Військовий експерт підкреслив, що у Росії можуть посилити спостереження за армією, силовими структурами. Однак Путін не вміє робити висновки, тому усі старання будуть марними.

"Путін не може змінити той факт, що у військовій сфері, сфері спецслужб є та будуть люди, які симпатизують таким персонажам, як Гіркін, Пригожин, які обіцяють "соціальну справедливість", навести порядок, врятувати армію від поразок і так далі", – додав Федоров.

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