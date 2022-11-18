"Офіцери брехали в обличчя": російські мобілізовані обурені вчинками командирів
Напруга в Росії наростає, а бунти серед мобілізованих не вщухають. Мобілізовані з Томської області протестують проти своїх командирів.
В російських телеграм-каналах опублікували відео з полігону. Росіяни скаржаться, що офіцери два тижні брехали їм.
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Як військове командування обманювало мобілізованих
Відео, яке "гуляє" тепер мережею, поширили у коментарях під публікацією губернатора Томської області Володимира Мазура. Ймовірно, воно зняте у селищі Єлань, куди звозять усіх мобілізованих із Томської області.
На кадрах видно велику кількість російських солдатів. Як дізнаємося від одного з них, вони обурені брехнею з боку командування.
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Військовослужбовці кажуть, що вони перебувають на полігоні з 26 жовтня. За весь час, що вони там пробули, солдатам навіть не показали, як стріляти з автоматів.
Нам офіцери брехали, що ми тероборона. Виявилося, що ми стрілецький підрозділ. Ми штурмовики, не тероборона. Ми автоматів не бачили, два тижні тут, в руках їх не тримали навіть. Як із такими офіцерами воювати? Вони продадуть там нас, в Україні,
– скаржаться новоспечені мобілізовані.
Продадуть чи не продадуть може й невідомо, а те, що окупантам в Україні раді не будуть – це точно. У загарбників не так багато варіантів щодо результатів поїздки в Україну: або здатися у полон, або загинути.
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Свіжі втрати росіян станом на 18 листопада
- Особового складу – 83 460 (+350) осіб,
- танків – 2 879 (+1) одиниць,
- бойових броньованих машин – 5 808 (+4) одиниць,
- артилерійських систем – 1 865 (+5) одиниць,
- РСЗВ – 393 (+0) одиниці,
- засобів ППО – 209 (+0) одиниць,
- літаків – 278 (+0) одиниць,
- гелікоптерів – 261 (+0) одиниця,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 536 (+5),
- крилатих ракет – 480 (+6),
- кораблів /катери – 16 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 366 (+4) одиниць,
- спеціальна техніка – 161 (+1).
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