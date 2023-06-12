Привітали терористів: Бурдж Халіфа в день Росії замалювали триколором

Поки Росія вчиняє звірства та воєнні злочини на території України, в Об'єднаних Арабських Еміратах вирішили привітати країну-терористку з її днем. На честь чого найвищий хмарочос планети Бурдж Халіфа підсвітили кольорами прапора Росії.

Обурливе відео з'явилося на офіційному акаунті найвищого хмарочосу планети. Не менш обурливим є і підпис, який супроводжує ці кадри.

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Російський гімн та "багата історія"

Відео, на якому видно Буржд Халіфа в кольорах прапора країни-терористів, супроводжує російський гімн. У Дубаях на найвищому хмарочосі у світі вирішили зобразити кольори стяга, під яким терористи захоплювали землі суверенної держави. Кольорами геноциду та кольорами окупації.

У підписі до відео цинізму не менше. Там вирішили заспівати росіянам дифірамб про "велику історію, культуру та досягнення".

Сьогодні ввечері Бурдж Халіфа вшановує багату історію, яскраву культуру та видатні досягнення Росії. Бажаємо російському народу пам'ятного свята та майбутнього, вимощеного єдністю та процвітанням,

– йдеться в дописі.

Бурдж Халіфа вітає росіян з днем країни-терориста: обурливе відео

Українці в коментарях уже висловили своє обурення, мовляв, які досягнення у росіян? Тисячі вбитих українців, зруйновані міста і села чи одна з найбільших за останні десятиліття техногенних катастроф, яку влаштували терористи, підірвавши 6 червня Каховську ГЕС?

Однак і росіян у коментарях вистачає. Поки хтось вважає, що "це все Путін", росіяни повністю підтримують війну, захоплюються жестом з Дубаїв та стверджують, що в українців підгорає через те, що нібито нашого прапора на хмарочосі ніколи не було і не буде. Справедливості заради мусимо сказати, що у синьо-жовті кольори Будрж Халіфа підсвітили 24 серпня 2021 року – на 30-річчя відновлення Незалежності України. Та це ніяк не змінює тієї ситуації, яка виникла зараз.