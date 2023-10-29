Обриви та повалені опори електромереж: Житомирщина серйозно постраждала від негоди

В Україні 28 жовтня вирувала негода. Зокрема, штормовий вітер спричинив немало збитків на Житомирщині.

Внаслідок негоди були проблеми зі світлом. Енергетики продовжують посилено працювати.

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Житомирщина також постраждала внаслідок негоди

На Житомирщині вже відновили електропостачання більше ніж 200 тисячам споживачів, які залишились без світла внаслідок негоди. Наразі частково або повністю знеструмленими залишаються 92 населені пункти – близько 10 тисяч споживачів.

Наші енергетики продовжують працювати у посиленому режимі, щоб подати напругу усім споживачам, та просять поставитися до ситуації з розумінням,

– повідомили в Житомиробленерго.

Також там показали фото руйнівних наслідків вчорашньої стихії, які долають енергетики Житомиробленерго.

Дивіться фото наслідків негоди на Житомирщині / Фото Житомиробленерго

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У Києві внаслідок негоди загинули 2 людини

Секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко розповів про наслідки негоди у столиці. За його словами, поранень зазнали 7 людей, з яких 5 перебувають у медичних закладах. Їхній стан, на щастя, стабільний. Нових випадків також не фіксували.

За інформацією КМВА, станом на 18:30 28 жовтня внаслідок дощу та сильних поривів вітру:

загинули 2 людини;

пошкоджені 2 житлові будинки;

пошкоджені 17 дахів будинків;

пошкоджені 3 кіоски;

пошкоджені 10 автомобілів.

Також внаслідок поривів вітру зафіксували падіння 1 банера, 8 небезпечних конструкцій (металевих парканів, вікон), повалення 203 дерев і пошкодження ще 130. Причому 25 дерев упали на проїжджу частину, а ще 3 – на трамвайні колії.

У ДСНС повідомили, що рятувальники здійснили 231 виїзд по всій території нашої країни. Вони розпиляли та прибрали 353 повалені дерева. Внаслідок негоди знеструмило 1 880 населених пунктів у 16 областях.