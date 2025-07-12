Наслідки негоди масштабні: у Харкові розповіли про шкоду, яку наробив буревій
- У Харкові усувають наслідки буревію, що стався 12 липня, усі служби працюють безперервно.
- Міський голова Ігор Терехов заявив, що жоден об'єкт критичної інфраструктури не постраждав.
У Харкові продовжують усувати наслідки буревію, що накрив місто в суботу, 12 липня. Усі служби працюють безперервно.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Ігоря Терехова. Він розповів, що жоден об'єкт критичної інфраструктури не вийшов з ладу.
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Які наслідки негоди в Харкові?
За словами Терехова, наслідки негоди масштабні. Пошкоджено понад 500 дахів, повалено понад 1000 дерев і ще більше – гілок. Обірвано понад 200 ліній електропередач, понівечено фасади, балкони, труби.
Мер порівняв це з подіями 1995 року, коли сильна злива спричинила аварію на Диканівських очисних спорудах. Однак цього разу удар стихії вважають сильнішим, хоча з наслідками місто впоралося "швидше, чіткіше, краще":
- воду всім абонентам повернули в ніч на 13 липня;
- каналізація працювала і працює безперебійно;
- громадський транспорт курсує всіма маршрутами;
- електропостачання відновили для більшості споживачів 13 липня, о 18:00.
Переважна кількість звернень наразі в Новобаварському та Основ'янському районах – їх обіцяють виконати до кінця поточної доби.
Найскладніша частина роботи – дерева та дахи, адже йдеться не лише про прибирання. Спершу усунули все, що становило пряму загрозу для життя: зняли небезпечні конструкції, розчистили проїзди та проходи. Однак повне відновлення – це тривала робота.
І цей процес досі продовжується завдяки тим, хто на ногах з першого світанку після буревію. Завдяки комунальникам, рятувальникам, волонтерам, звичайним небайдужим харків'янам…
– додав Терехов.
Нагадаємо, через негоду у Харківській області загинула 1 людина, ще 5 осіб постраждало. Без світла залишилося близько 30 000 абонентів.