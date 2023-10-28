Негода пошкодила дах Дубенського замку на Рівненщині: ДСНС показала фото наслідків

Україну вночі 28 жовтня накрила негода. Зокрема, штормовий вітер пошкодив дах Дубенського замку.

На місці події працювали рятувальники. Вони показали фото наслідків негоди.

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Вітер пошкодив дах Дубенського замку

У ДСНС розповіли, що на Рівненщині внаслідок негоди частково пошкодився дах Дубенського замку.

Дубенські рятувальники за допомогою спеціального обладнання зняли аварійні елементи даху Дубенського замку на площі 200 квадратних метрів (Державного історико-культурного заповідника), що були пошкоджені внаслідок сильного вітру,

– мовиться у повідомленні.

Дивіться фото наслідків негоди / Фото ДСНС

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