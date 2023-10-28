Негода пошкодила дах Дубенського замку на Рівненщині: ДСНС показала фото наслідків
Україну вночі 28 жовтня накрила негода. Зокрема, штормовий вітер пошкодив дах Дубенського замку.
На місці події працювали рятувальники. Вони показали фото наслідків негоди.
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Вітер пошкодив дах Дубенського замку
У ДСНС розповіли, що на Рівненщині внаслідок негоди частково пошкодився дах Дубенського замку.
Дубенські рятувальники за допомогою спеціального обладнання зняли аварійні елементи даху Дубенського замку на площі 200 квадратних метрів (Державного історико-культурного заповідника), що були пошкоджені внаслідок сильного вітру,
– мовиться у повідомленні.
Дивіться фото наслідків негоди / Фото ДСНС
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Наслідки негоди в інших містах
- Через дуже сильний вітер у Києві дерево впало на кіоск. На щастя, люди, які в ньому перебували, не постраждали.
- Проте внаслідок негоди зі шквальним вітром у столиці є двоє загиблих – чоловіки віком 65 і 35 років. Зокрема, за інформацією КМДА, на одного з них впало дерево в Шевченківському районі. Медики намагалися реанімувати постраждалого, але він, на жаль, помер.
- Ще 7 мешканців Києва зазнали травм й переломів. Пʼятьох з них медики госпіталізували в лікарні столиці, ще двом надали допомогу на місці.
- Загалом є факти падіння чи пошкодження понад 250 дерев. До ліквідації наслідків буревію залучили 34 одиниці техніки та 208 працівників Аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд", а також аварійні бригади комунальників в районах міста. Ліквідація наслідків негоди в столиці досі триває.
- Окрім цього, у Хмельницькій області на чоловіка також впало дерево та придавило його. На жаль, він загинув. Трагічний випадок стався у селі Клопотівці Вовковинецької громади.