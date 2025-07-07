Негода на Заході: у низці областей масові знеструмлення через буревій
- Потужний буревій на заході України призвів до масових знеструмлень у Львівській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській та Волинській областях.
- У багатьох районах повалено дерева, пошкоджено інфраструктуру.
Західними областями у понеділок, 7 липня, пронісся потужний буревій. Негода наробила лиха на Львівщині, Рівненщині, Прикарпатті, Тернопільщині, Волині.
Через неї декілька областей залишилися без електроенергії. 24 Канал зібрав інформацію, яка ситуація у західних областях станом на ранок 8 липня.
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Львівщина
️Енергетики Львівобленерго продовжують ліквідовувати наслідки негоди️.
Шквальні пориви вітру з грозою ввечері у понеділок та в ніч на вівторок спричинили відключення в електромережах Львівської області. До ранку енергетики відновили електроживлення близько 90 населених пунктів Львівщини,
– йдеться у заяві.
Станом на 8:00 залишаються знеструмленими 54 населені пункти повністю та 159 частково у низці районів:
- Центральному РЕМ (Пустомитівська, Миколаївська, Перемишлянська, Жидачівська частина);
- Західному РЕМ (Городоцька, Жовківська, Яворівська, Мостиська частина);
- Північному РЕМ (Шептицько-Сокальська, Кам’янка-Бузька частина);
- Південному РЕМ (Стрийська, Дрогобицька, Бориславська частина);
- Карпатському РЕМ (Старосамбірська, Самбірська частина);
- Східному РЕМ (Золочівська, Буська частина);
- ЛМЕМ (Жовківська, Пустомитівська частина).
Ліквідовують наслідки негоди 79 бригад енергетиків у складі 339 працівників. Задіяли до цього 118 одиниць техніки.
Рівненщина
Голова Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив, що 61 населений пункт повністю і ще 2 частково були знеструмлені унаслідок негоди в області.
Без світла 13 634 досі абонентів.
Енергетики та представники інших служб працюють над відновленням електропостачання. Перебуваю з ними на постійному зв'язку,
– повідомив голова ОВА.
Тернопільщина
У Тернопільобленерго повідомили, що унаслідок стихії було знеструмлено споживачів Тернопільського, Зборівського, Збаразького, Кременецького, Козівського, Монастириського, Підволочиського районів.
Станом на 8:00 без світла 66 населених пунктів, з них – 42 частково. Загалом – у 8082 споживачів.
Прикарпаття
Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук розповіла, що станом на ранок 8 липня через негоду без електропостачання залишаються: 29 населених пунктів – повністю, ще 36 – частково.
Знеструмлено 23 лінії електропередач повністю та 13 – частково.
Найбільше постраждали Надвірнянський, Івано-Франківський, Калуський, Коломийський та Косівський райони. Бригади електриків працюють над відновленням електропостачання,
– розповіла Світлана Онищук.
️Вона також розповіла про наслідки негоди по районах:
- у Рогатинській та Галицькій громадах буревій повалив дерева на проїжджу частину дороги,
- у Рожнятівській громаді та Калуші дерева впали на легкові автомобілі – на щастя, обійшлося без постраждалих,
- у Перегінській громаді пошкоджено покрівлю ліцею.
Волинь
У Волиньобленерго розповіли, що у ніч на 8 липня через шквали до 20 метрів за секунду в області залишається без світла 105 населених пунктів повністю, 67 частково.
Найбільше постраждали території, які обслуговують:
- Ковельська філія (Любомльське та Турійське відділення);
- Володимирська філія;
- Камінь-Каширська філія (Ратнівське та Маневицьке відділення).
Загалом знеструмлено 26 912 домогосподарств, а також тимчасово виведено з ладу 720 трансформаторних підстанцій.
41 бригада та 63 одиниці спеціалізованої техніки працюють над ліквідацією наслідків негоди.