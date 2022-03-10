Burger King теж припиняє підтримку будь-якої франшизи у Росії
Джерело:QSRweb
Burger King призупинив корпоративну підтримку свого ринку у Росії, яким керує місцевий франчайзинг.
Призупинення підтримки охоплює операції, маркетинг та ланцюжок постачань. А також відмову у схваленні інвестицій та розширення.
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Burger King раніше оголосив, що перенаправить будь-який прибуток від франчайзингових операцій на гуманітарну допомогу українським біженцям. Також компанія пожертвувала 1 мільйон доларів УВКБ ООН.
Франчайзинг QSR у більш ніж 25 європейських країнах співпрацює із місцевими неурядовими організаціями, роздаючи українським біженцям безоплатні ваучери на харчування Whopper на суму 2 мільйони доларів.
Довідка. Burger King має більш ніж 29 тисяч ресторанів у більш ніж 100 країнах світу.
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