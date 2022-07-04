У "Вкусно і точка", який замінив McDonald's, продають запліснявілі булочки і зіпсовані соуси

З російського ринку через війну в Україні пішли світові бренди, серед яких мережа фаст-фудів McDonald's. Росіяни довго не думали та відкрили власну мережу "Вкусно і точка", де людям подають зіпсуту їжу.

Бургер з пліснявою подали в одному з ресторанів Москви

Росіяни почали масово скаржитися на якість їжі, яку подають у "Вкусно і точка", повідомляє 24 канал. Ця мережа з'явилася у ресторанах, які колись належали McDonald's.

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У соціальних мережах поширюють фото бургерів, які зроблені із булочок з пліснявою, а також зіпсуті соуси. На це звернув увагу й правозахисник Сергій Наумович. Булки, які подають у "Вкусно і точка", викликають щонайменше відразу та огиду.

Російські ЗМІ повідомляють, що особливий бургер з пліснявою подали в одному з ресторанів Москви. ЗМІ навіть звернулися за коментарем до закладу, але там не змогли пояснити причину, чому продають зіпсуті бургери.

Згодом у пресслужбі "Вкусно і точка" заявили, що перевірили всі соуси. У компанії запевнили, що йдеться про "дуже маленьку" партію прострочення.



Бургер з пліснявою у "Вкусно і точка" / Фото із фейсбуку Наумовича



"Зелений" бургер "Вкусно і точка" / Фото із фейсбуку Наумовича



Зіпсований соус у "Вкусно і точка" / Фото із фейсбуку Наумовича

Відвідувачі "Вкусно і точка" також скаржаться, що порції стало значно менші, а якісь – гірша.

У Росії замість McDonald's відкрили "Вкусно і точка"

Як відомо, на початку березня корпорація McDonald's заявила про припинення роботи на території Росії через війну в Україні. Було закрито аж 850 закладів McDonald's.

Попри це компанія продовжила платити зарплату своїм 62 тисячам співробітників у Росії. Після цього у Росії на базі McDonald's хотіли відкрити мережу "У дяді Вані".

У травні стало відомо, що мережа ресторанів Mcdonald's продає російську мережу партнеру, поточному ліцензіату Олександру Говору. Саме після цього мережа почала працювати під іншим брендом.

Мережа ресторанів швидкої їжі "Вкусно і точка" відкрилися у Росії ще 12 червня на базі McDonald's. Меню оновленого ресторану залишилося таким, як у McDonald's. Однак з назви страв забрали приставку "мак". Також з асортименту мережі зникли"МакФлурі" та "Біг Мак" через прямі асоціації з американським брендом.

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