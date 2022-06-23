У Бурятії палає електростанція – частина регіону без світла

У Росії сталася аварія на Гусиноозерській електростанції – загорілася електростанція. Частина регіонів залишилися без світла.

Місцеві повідомляли про вибухи. Однак офіційно місцева влада не озвучила причини аварії. Повідомила лише про факт відключення електроенергії.

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Через аварійну ситуацію на електромережах сталося відключення головного водозабору та інших об'єктів водопостачання,

– йдеться у повідомленні місцевого водоканалу.

Зафіксовано також масове відключення енергооб'єктів, дитячих садків, котелень, центральних теплових пунктів та помпових станцій.

Проблеми виникли у низці муніципальних районів республіки. З цієї ж причини відключили електрику й у сусідньому Забайкальському краї.

В Росії останнім часом усе частіше повідомляють про пожежі та вибухи

Саме з Бурятії багато людей воюють на території України. Наразі невідомо, аварію спричинили випадкові дії чи умисні.

На території Росії почастішали як пожежі, так і незрозумілі вибухи та підпали. Так, сьогодні, 23 червня, це уже друге повідомлення про займання. Зранку під Москвою сталася пожежа на заводі з фарбами. Площа займання в цеху збільшилася до 2,4 тисячі квадратних метрів.

На початку місяця під Москвою палала територія оптико-механічного заводу в Сергієвому Посаді. На заводі, серед іншого, виробляється військова оптика.

11 червня у Брянській області спалахнула військова частина. ЗМІ заявляли, що інцидент стався у Халтуриному, що в окрузі Клинці. У результаті згоріло багато російської техніки, яку, ймовірно, доставили з України на ремонт.

14 червня у Брянській області теж була пожежа. Ймовірно, теж у військовій частині. Загоряння вкотре сталося у місті Клинці, що за 50 кілометрів від кордону з Україною. За непідтвердженими даними, на територію військової частини залетів снаряд.

Ймовірно, Росія могла здійснити провокацію, завдавши удару по власній території. Провокації не є чимось новим для росіян. Україна вкотре наголошує, що немає відношення до вибухів та пожеж.

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