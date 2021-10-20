Бус із людьми на Прикарпатті зіткнувся з легковиком і перекинувся

На об’їзній дорозі біля Калуша перекинувся мікроавтобус із людьми. Це сталося через те, що в нього врізався легковик Mersedes.

Інцидент трапився ввечері 19 жовтня на трасі Н-09. На щастя, серйозно начебто ніхто не постраждав.

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Подробиці аварії на Прикарпатті 19 жовтня

Ввечері 19 жовтня на об’їзній біля Калуша (на дорозі Н-09 поблизу мікрорайону Хотінь) сталася масштабна ДТП. За словами свідків, аварію спричинив позашляховик Mersedes. За його кермом, мовляв, була жінка, яка:

Виїжджала з другорядної дороги.

Але при цьому не пропустила пасажирський мікроавтобус.

Від удару бус перекинувся на бік. На щастя, наслідком аварії став тільки затор – з обох автомобілів ніхто серйозно не постраждав (травмована одна людина, як сказали журналістам у поліції).



Аварія біля Калуша / Фото з телеграму "Калуський Формат +"



Бус перекинувся, але серйозних травм ніхто не зазнав / Фото з телеграму "Калуський Формат +"

Аварія сталася неподалік Калуша: дивіться відео

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