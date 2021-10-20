Бус із людьми на Прикарпатті зіткнувся з легковиком і перекинувся
Джерело:galka.if.ua
На об’їзній дорозі біля Калуша перекинувся мікроавтобус із людьми. Це сталося через те, що в нього врізався легковик Mersedes.
Інцидент трапився ввечері 19 жовтня на трасі Н-09. На щастя, серйозно начебто ніхто не постраждав.
Зверніть увагу Повертаються туристи: кілометрові затори утворились з Яремче у напрямку Івано-Франківська
Подробиці аварії на Прикарпатті 19 жовтня
Ввечері 19 жовтня на об’їзній біля Калуша (на дорозі Н-09 поблизу мікрорайону Хотінь) сталася масштабна ДТП. За словами свідків, аварію спричинив позашляховик Mersedes. За його кермом, мовляв, була жінка, яка:
- Виїжджала з другорядної дороги.
- Але при цьому не пропустила пасажирський мікроавтобус.
Від удару бус перекинувся на бік. На щастя, наслідком аварії став тільки затор – з обох автомобілів ніхто серйозно не постраждав (травмована одна людина, як сказали журналістам у поліції).
Аварія біля Калуша / Фото з телеграму "Калуський Формат +"
Бус перекинувся, але серйозних травм ніхто не зазнав / Фото з телеграму "Калуський Формат +"
Аварія сталася неподалік Калуша: дивіться відео
Цього дня в Україні трапилися й куди страшніші аварії:
- Вантажівка та мікроавтобус зіткнулися на трасі Харків – Сімферополь, загинули 3 людини.
- На трасі Львів – Тернопіль зіштовхнулися Volkswagen Caddy та військовий "Урал", 2 людей втратили життя.
- У селищі Пісочин, також на Харківщині, поїзд на смерть переїхав 19-річну дівчину.