Мобілізація працівників

СЕО та співвласник "Велти" Андрій Бродський сказав, що нині український бізнес знаходиться у критичній ситуації. В Україні фахівці видобувного та інноваційного секторів відіграють вирішальну роль у генеруванні валютних надходжень та податкових надходжень, особливо під час війни. Однак підтримка цих цінних фахівців є недостатньою.

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У мене питання: ми точно все вірно робимо з приводу мобілізації? Можливо, час наповнювати лави ЗСУ не тими, хто зараз наповнює бюджет і забезпечує діяльність країни, а навпаки – тими людьми, які є споживачами бюджету, але чомусь бронюються без питань і підготовлені? Наприклад, співробітниками БЕБ, ДБР, прокуратури, митниці тощо. А також депутатами всіх рівнів та їх помічниками. Хоча б у пропорції, як у бізнесу – 50/50,

– сказав він.

Нещодавно стало відомо, що титановий гірничо-збагачувальний комбінат стикається з нестачею персоналу на 28%. На підприємстві значно зросла кількість працюючих пенсіонерів – на 30% з початку війни, а кількість працюючих жінок збільшилася на 11%. Ці цифри особливо помітні на тлі вже позитивної гендерної статистики компанії. Крім того, кількість мобілізованих збільшилася на 15%.

У нещодавній заяві було підкреслено, що підрядники стикаються з труднощами при транспортуванні продукції через нестачу водіїв. Це вплинуло на здатність ГЗК експортувати сировину, ефективно працювати і, відповідно, сплачувати податки.