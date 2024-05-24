Мобилизация работников

СЕО и совладелец "Велты" Андрей Бродский сказал, что сейчас украинский бизнес находится в критической ситуации. В Украине специалисты добывающего и инновационного секторов играют решающую роль в генерировании валютных поступлений и налоговых поступлений, особенно во время войны. Однако поддержка этих ценных специалистов является недостаточной.

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У меня вопрос: мы точно все верно делаем по поводу мобилизации? Возможно, время наполнять ряды ВСУ не теми, кто сейчас наполняет бюджет и обеспечивает деятельность страны, а наоборот – теми людьми, которые являются потребителями бюджета, но почему-то бронируются без вопросов и подготовлены? Например, сотрудниками БЭБ, ГБР, прокуратуры, таможни и тому подобное. А также депутатами всех уровней и их помощниками. Хотя бы в пропорции, как у бизнеса – 50/50,

– сказал он.

Недавно стало известно, что титановый горно-обогатительный комбинат сталкивается с нехваткой персонала на 28%. На предприятии значительно возросло количество работающих пенсионеров – на 30% с начала войны, а количество работающих женщин увеличилось на 11%. Эти цифры особенно заметны на фоне уже положительной гендерной статистики компании. Кроме того, количество мобилизованных увеличилось на 15%.

В недавнем заявлении было подчеркнуто, что подрядчики сталкиваются с трудностями при транспортировке продукции из-за недостатка водителей. Это повлияло на способность ГОКов экспортировать сырье, эффективно работать и, соответственно, платить налоги.