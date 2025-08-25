Наскільки зростуть ціни?

Співпрезидент та головний комерційний директор Spotify Алекс Норстром зазначив, що підвищення цін буде супроводжуватися запровадженням нових послуг та функцій, пише 24 Канал з посиланням на Financial Times.

На ринках Південної Азії, Близького Сходу, Африки, Європи, Латинської Америки та Азіатсько-Тихоокеанського регіону щомісячна вартість преміум-підписки зросте з 10,99 євро до 11,99 євро.

Підвищення цін і коригування тарифів – це частина нашого бізнес-інструментарію, і ми будемо застосовувати його тоді, коли це доцільно,

– зазначив Норстром.

Зауважте. Він додав, що компанія продовжуватиме підвищувати цінність для клієнтів, а основна мета, щоб споживач отримував вигоду.

Як змінилась кількість підписок на преміум?

За його словами, попри зростання цін, користувачі продовжують переходити на преміум-підписку, і Spotify зміцнює свою частку на ринку.

"Трохи більше 3% населення світу регулярно користується нашими послугами. Я бачу ще великі можливості для залучення нових передплатників", – додав Норстром.

Щоправда, підвищення тарифів у поєднанні з заходами щодо оптимізації витрат допомогли компанії досягти свого першого річного прибутку у минулому році.

На початку серпня Spotify повідомив, що з вересня на деяких ринках підписка Premium подорожчає, що вже призвело до зростання вартості акцій компанії майже на 10%.