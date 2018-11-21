07:38
21 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ІНТЕРПОЛ ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Навіщо Путіну печери. Мультяшна пропагандистка Маша
      Вєсті Кремля
      00:33, сьогодні
      Вєсті. UA. Прихований піар Яценюка-хвалька. Нерухомий Янукович
      Вєсті.UA
      20:11, 19 листопада
      Як лікар перетворив Львівську обласну лікарню на прибутковий родинний бізнес: одіозні схеми
      ЦРУ
      09:00, 16 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші іномарки
      Згадати все
      22:53, 20 листопада
      Телеканал новин 24 Блоги Юлія Ліпенцева
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ІНТЕРПОЛ ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Юлія Ліпенцева

      "Бути Астрід Ліндгрен": як жила авторка книжок про Карлсона та Пеппі Довгупанчоху

      62
      "Бути Астрід Ліндгрен"
      "Бути Астрід Ліндгрен" / Кадр з фільму

      Біографічна стрічка про переломний момент у житті жінки, з-під пера якої вийшли відомі всьому світові персонажі дитячих книжок.

      Дослівна назва стрічки Unga Astrid перекладається як "Юна Астрід", що значно більше відповідає змісту стрічки, ніж українська версія. Кіно данської режисерки Перніли Фішер Крістенсен не зачіпає ту частину життя Астрід, коли письменниця починає писати книжки, натомість зупиняючись на складному періоді її молодості. Це саме той час, в який сформувався характер письменниці.

      Також у кіно: "Вдови": кримінальний трилер про сміливих жінок від творця "12 років рабства"


      "Бути Астрід Ліндгрен" – фільм про переломний момент в житті відомої письменниці

      Із перших кадрів глядач бачить, що 16-річній Астрід тоді-ще-Еріксон надто нудно у маленькому шведському містечку. Тому вона із задоволенням хапається за можливість попрацювати стажеркою у місцевій газеті. Події фільму зосереджені на періоді, коли Ліндгрен із секретарки перетворюється в вісімнадцятирічну незаміжню матір із сином від свого, одруженого з іншою жінкою, редактора. Що може бути спільного у молодої дівчини і батька однієї з її подруг і ще шести інших дітей? Погляди на свободу, майбутнє і любов до хороших текстів. Але цього виявилось недостатньо, аби влаштувати звичне подружнє життя. Через низку обставин і загрозу в'язниці для коханого Астрід довелось народжувати у Данії, залишити там сина і торувати собі кар'єрний шлях у Стокгольмі.

      Фільм акцентує на важкості тягаря, що його несла Астрід. Жінка витрачала всі гроші, аби за кожної нагоди приїздити до сина у Копенгаген, аж поки не забрала його. Після 20-річчя життя майбутньої письменниці вже не було таким буремним, але режисер воліє показати нам саме цей період, як основний.


      Усі труднощі у житті Астрід закінчуються оптимістично

      Поміж подіями з життя молодої Астрід Ліндгрен звучать уривки справжніх листів від фанатів письменниці, в яких звучить як захоплення сміливістю її персонажів, так і подив, що жінці так добре вдається писати про дітей і для дітей, не будучи однією з них.

      "Бути Астрід Ліндгрен" можна назвати емоційним кіно. Мимоволі розумієш, що ця біографічна стрічка цікава не лише тим, що вона про відому дитячу письменницю, а й тим, що це красива історія життя сміливої жінки, за яку хочеться вболівати. Ще в юних роках Астрід була бунтівницею. Непереборна безстрашність і оптимізм, власне, відобразились на творчості жінки. Приємно бачити, що у всіх зображених у фільмі складнощів є щасливий кінець. "Бути Астрід Ліндгрен" – оптимістичний і добрий фільм, який приємно глянути.

      "Бути Астрід Ліндгрен": дивіться трейлер фільму

      Також у кіно: "Богемна рапсодія": про Фредді Меркюрі як шоумена, але не як особу

      Автор: Юлія Ліпенцева
      Теги: LifeStyle Кіно
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      "Бути Астрід Ліндгрен": як жила авторка книжок про Карлсона та Пеппі Довгупанчоху
      сьогодні , 07:03 "Бути Астрід Ліндгрен": як жила авторка книжок про Карлсона та Пеппі Довгупанчоху
      Юлія Ліпенцева 63
      "Нам выбили дверь люди в камуфляже и масках": чем заканчивается забастовка в "ЛНР"
      сьогодні , 04:10 "Нам выбили дверь люди в камуфляже и масках": чем заканчивается забастовка в "ЛНР"
      Денис Казанський 569
      Як Міноборони краде гроші на закупівлях харчування для українських військових: шокуючі цифри
      20 листопада , 23:00 Як Міноборони краде гроші на закупівлях харчування для українських військових: шокуючі цифри
      Віталій Шабунін 607
      "Євробляхери" думають, що обдурили державу – насправді обдурили їх!
      20 листопада , 22:16 "Євробляхери" думають, що обдурили державу – насправді обдурили їх!
      Артем Овдієнко 849
      Головні новини 20 листопада: Кропивницька область в Україні і скандал із російською контрабандою
      20 листопада , 22:09 Головні новини 20 листопада: Кропивницька область в Україні і скандал із російською контрабандою
      2552
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук