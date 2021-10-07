Бутусов заявив, що Таран санкціонував затримання вагнерівців: у ТСК відповіли

Журналіста Юрія Бутусова допитали на ТСК парламенту щодо можливої спецоперації з російськими вагнерівцями в Білорусі. Той повідомив, що санкцію на спецоперацію буцімто надав міністр оборони Андрій Таран.

Юрій Бутусов після засідання розповів журналістам, що "через власні джерела ознайомився з секретною інформацією" по справі вагнерівців.

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Імовірна участь Тарана

Журналіст стверджує, що план по спецоперації справді існує та був затверджений 22 червня 2020 року. Вже 1 липня начальник розвідки Міноборони Василь Бурба цей план передав міністру Андрію Тарану.

Він санкціонував план щодо захоплення російських терористів. На жаль, до цього часу ТСК не надала жодної оцінки цим документам,

– заявив Бутусов.

Він також зауважив, що перенесення спецоперації, внаслідок чого вона зірвалась зовсім, ніде не зафіксовано документально. На думку журналіста, саме цим питанням і варто зайнятись ТСК.

Відповідь ТСК

Голова ТСК Мар'яна Безугла після засідання комісії також поспілкувалась з журналістами. За її словами, певні заходи "могли проводитись українськими спецслужбами", але спецслужби Росії буцімто про це знали ще з травня 2020 року.

Крім того, вона заперечила слова Юрія Бутусова та запевнила, що журналіст не надавав тимчасовій слідчій комісії жодних документів.

Попердні висновки ТСК