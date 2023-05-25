Був ще один збитий БпЛА над Буковиною: місцеві знайшли уламки

Минулої ночі над Буковиною збили два безпілотники. Місцеві жителі знайшли уламки ворожого "Герань-2".

Уламки виявили на території Сокирянської громади. Про це розповів глава Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.

Важливо У Хотині уламки "Шахеда" пошкодили житлові будинки: фото та відео руйнівних наслідків атаки

На місці події працюють усі служби. На щастя люди не постраждали, майно теж було неушкодженим.

Над Хотинщиною збили ще один дрон

Під час нічної атаки сили ППО збили ще один ударний безпілотник "Shahed-136" у Чернівецькій області. Дрон збили о 4:18 в Дністровському районі.

Уламки впали та пошкодили 3 будинки в Хотині та дві лінії електропередач, також виникла пожежа в гаражі. Запаранюк розповів, що травмованих також немає. Зранку у 140 абонентів в районі не було світла.

Жителька одного з будинків, який пошкодив дрон, розповіла, що почула гуркіт. У хаті та на подвір'ї всюди лежали уламки шиферу та скла, а посеред подвір'я – вирва. Жінка навіть випадково впала в яму, але дивом не поранилася.

Що відомо про нічну атаку