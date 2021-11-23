Був засуджений до смертної кари: помер ексдиктатор Південної Кореї Чон Ду Хван

Колишній президент Південної Кореї Чон Ду Хван помер 23 листопада. Він боровся з хронічними захворюваннями.

Чун помер вдома у західному Сеулі. Йому було 90 років. Чиновник був відомий своєю жорстокою політикою.

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Хто такий Чун Ду Хван

Чун Ду Хван захопив владу в результаті військового перевороту 1979 року. Він був генерал-мойором. До слова, тоді вбили президента Пак Чон Хі.

Вже наступного року Ду Хван наказав жорстоко придушити громадянське повстання в Кванджу. Загинуло понад 200 осіб та ще 1800 осіб зазнали поранень.

Попри роки авторитарного правління, президент допустив певну лібералізацію. Під тиском громадськості він дозволив провести перші в історії країни прямі і вільні вибори.

Чун Ду Хван правив країною до 1988 року.

Політика засудили до смертної кари

У 1996 році Ду Хвана судили через заколот, корупцію та державну зраду. Зрештою, його визнали винним та мали відправити під смертну кару.

Однак суд змінив рішення на тривалий тюремний вирок. Таке рішення прийняли через внесок політика у стрімкий економічний розвиток Південної Кореї. Згодом Ду Хвана достроково звільнили.

Де ховатимуть Чун Ду Хвана

Політик хотів, щоб його кремували та поховали неподалік кордону з Північною Кореєю. Однак наразі його сім'я чекає, коли прибуде молодший син, який живе у США. Тоді вже вирішуватимуть, де ховати Ду Хвана.