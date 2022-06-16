Бувало таке, що по 2 дні бились за 9-поверхівку, – Парасюк про битву за Сєвєродонецьк
Cитуація на Сході України залишається важкою та напруженою. Зокрема запеклі бої тривають за Сєвєродонецьк, що на Луганщині.
Про актуальну ситуацію на цьому напрямку фронту 24 каналу розповів колишній нардеп, а зараз військовий, що обороняє Україну, Володимир Парасюк. За його словами, боротьба у Сєвєродонецьку точиться буквально за метри території.
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Українські захисники борються за кожний будинок
Бої йдуть за метри деяких вулиць, за якусь окрему будівлю. Все це відбувається під шкальним обстрілом ворожої артилерії, контактні бої – 20 – 25 метрів з ворогом,
– розповів Парасюк.
Він називає ситуацію у Сєвєродонецьку вкрай складною. До того ж, нещодавно українські військові втратили можливість заходити у місто через міст з Лисичанська, що дуже ускладнило логістичні аспекти.
Разом з тим, військовий запевняє, що наші захисники тримаються та дають впевнену відсіч ворогу. Те, що зараз відбувається у Сєвєродонецьку та зусилля, якими українська армія відбиває атак, а на деяких напрямках навіть просувається, Парасюк справедливо називає справжнім подвигом.
Оборонець України пояснив, що настільки важкою ситуацію робить ворожа артилерія, яка часом безупинно працює цілу добу. Якби не вона – Сєвєродонецьк можна було б досить швидко звільнити.
"Вони засипають квадратами. Виїжджає якийсь автомобіль – вони вже визначили по квадратах, підіймається їхній безпілотник, дивиться пересування нашої техніки. У цей квадрат відправляють не 1 – 2 снаряди, а по 2 – 3 повних заряди "Градів". Там все горить і палає", – розповів Парасюк.
Саме в таких умовах ЗСУ стоять, обороняються, проводять евакуацію та намагаються контрнаступати та воювати за метри землі. Неодноразово траплялося таке, що по 2 дні точилися бої за одну 9-поверхівку, бо вона мала певне стратегічне значення.
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Гайдай про бої у Сєвєродонецьку
Про бої у Сєвєродонецьку розповів і голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. В ефірі проєкту FreeДом він підтвердив, що там продовжуються вкрай важкі бої. Для росіян важливо захопити місто, адже у 2014 році після окупації Луганська Сєвєродонецьк став обласним центром Луганщини.
За словами Гайдая, окупанти вже давно відзвітували про те, що повністю контролюють місто. Однак, це неправда. Лінія фронту, а відповідно й розмежування підконтрольних територій дуже часто зміщується на 10 – 20 відсотків.
Перш за все, це пов'язано з тим, що Сєвєродонецьк – невелике місто, що утворює квадрат розміром 4 на 4 кілометри. Відповідно, захопивши або відступивши всього над однією вулицею, можна здобути або втратити 10 відсотків контролю. Враховуючи, що запеклі бої йдуть за кожний будинок, ці показники постійно рухаються "вправо-вліво".
Гайдай розповів і про жахливі методи росіян ведення бої за місто. За словами очільника ОВА, у вуличних боях вони просуватися не можуть. Єдине, що їм дуже допомагає – це велика кількість далекобійної артилерії, з якої вони розстрілюють будинки та розбивають їх вщент.
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"Якщо наші захисники ведуть бій, перебуваючи в якомусь будинку, і перед ним є ще кілька будинків, то росіяни підганяють 1 – 2 танки та починають по-одному розстрілювати будівлі, що стоять перед тією, де перебувають наші бійці. І поки вони не простріляють їх і не створять собі вікно, щоб потім прострілювати будинок, де заховалися наші воїни, вони не їдуть. Таким чином вони повністю знищують з обличчя землі кілька домів, і для них це нормально", – розповів Сергій Гайдай.
Він, як і інші експерти та військові, наголосив, що українським захисникам не вистачає далекобійної артилерії. Щойно у них буде достатньо такого озброєння, щоб відсунути ворожу артилерію на відстань, з якої не можна буде обстрілювати місто, нашим військовим буде набагато легше і за кілька днів вони повністю візьмуть місто під контроль.