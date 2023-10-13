Що відомо про ракетний корабель"Буян-М", який атакували СБУ із ВМС у Севастополі

13 жовтня в Севастополі ворожий носій крилатих ракет "Буян-М" штурмували морські дрони СБУ. Відомо, що в країні-агресорці кораблі цього типу створили наприкінці 2000-х років.

Росіяни модернізували свої малі кораблі, призначені для внутрішніх морів, аби озброїти їх крилатими ракетами "Калібр" та протикорабельними ракетами "Онікс".

Дивіться також Україна атакувала кораблі "Буян" та "Павел Державин" завдяки експериментальному озброєнню

Що таке "Буян-М"

"Буян-М" – малі ракетні кораблі, створені для внутрішніх, закритих морів, таких як Чорне, Азовське або Каспійське море. Вони мають порівняно невеликі розміри і водотоннажність. Ці бойові одиниці здатні пересуватися судноплавними річками, що дозволяє їм швидко змінювати місця дисклокації.

Кораблі проєкту "Буян-М" – оновлена версія "Буяну". Якщо "Буян" – це артилерійський корабель, призначений для роботи у ближній морській зоні, то "Буян-М" може "воювати далеко". Останній озброєний вісьмома ракетами "Калібр", здатними вражати цілі до 1500 – 2500 кілометрів. Крім того, він також може бути носієм ракет "Онікс".

Характеристики "Буян-М"

Повне водозаміщення: 949 тон

Довжина: 74 метрів

Ширина: 11 метрів

Висота: 6,6 метрів

Максимальна швидкість: 25 вузлів

Автономність: 10 діб

Екіпаж: 36 (до 52) осіб

Ракетне озброєння: "Онікс" або "Калібр" у 8 пускових шахтах

Головний артилерійський калібр: 100-мм автоматична гармата а-190

Особливості російського корабля

Хоча "Буян-М" має доволі потужне ракетне озброєння, місця для засобів ППО на ньому бракує. Все, що його захищає – два комплекси "Гібка".

З "Гібки" знищити ціль , що летить вище 3,5 кілометрів неможливо.

Крім того, щоб встановити на "Буяні-М" "Калібри" з нього прибрали одну швидкострільну 30-мм установку, яка є на "Буяні". Призначення цієї установки – знищення протикорабельних ракет. Тому одночасна атака двома протикорабельними ракетами з двох ракурсів робить цей корабель безпорадним.

Також "Буян-М" незручно почувається на "відкритій воді". Йому протипоказана штормова погода. Загалом, Росія вже має 10 кораблів цієї серії. Ще два будуються.

: За даними міноборони Росії, кораблі із серії "Буян-М" були залучені в ракетних атаках по території України та Сирії.

10-ий "Буян-М" країна-агресорка пустила на воду не так давно. Флот Військово-морських сил Росії поповнився малим ракетним кораблем "Град" проєкту "Буян-М" у грудні 2022 року.

Мінус носій "Калібрів"