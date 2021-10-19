Буймістер виключили з фракції "Слуга народу"

Людмилу Буймістер 19 жовтня виключили з фракції "Слуга народу". За відповідне рішення проголосували нардепи-"слуги".

Рішення щодо виключення політикині зі складу фракції схвалили 19 жовтня. Оголосив його спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Повідомляємо про виключення зі складу депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" у Верховній Раді народної депутатки Буймістер Людмили Анатоліївни,

– заявив Стефанчук.

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