Буймістер виключили з фракції "Слуга народу"
19 жовтня 2021 , 15:20Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Людмилу Буймістер 19 жовтня виключили з фракції "Слуга народу". За відповідне рішення проголосували нардепи-"слуги".
Рішення щодо виключення політикині зі складу фракції схвалили 19 жовтня. Оголосив його спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.
Повідомляємо про виключення зі складу депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" у Верховній Раді народної депутатки Буймістер Людмили Анатоліївни,
– заявив Стефанчук.
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