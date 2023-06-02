Данілов емоційно звернувся до "недобитків російського світу": реакція на скандал з Бужанським

Нардеп Максим Бужанський від партії "Слуга народу" потрапив у скандал через те, що відмовився перейти з російської на українську мову у прямому ефірі. Через це до нього емоційно звернувся Олексій Данілов.

Секретар РНБО вважає, що таким, як Бужанський, не місце на телебаченні. Також скандальний нардеп не має бути у політиці і загалом в Україні.

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Данілов відреагував на скандал з Бужанським

Недобиткам так званого "російського світу", які вважають, що в українських ефірах мають право розмовляти на "русскам", не місце не лише на телебаченні, але і в політиці, і в Україні,

– заявив секретар РНБО.

Він наголосив, що вся "проросійська сволота", яка 30 років ґвалтувала і зраджувала країну, має і буде під корінь зачищена і викинута звідусіль "як токсичний московський непотріб".

Що цьому передувало