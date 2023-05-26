За великим рахунком, операція ще не завершена, – легіон "Свобода Росії" про звільнення Бєлгорода

Російські добровольці здійснили рейд Бєлгородщиною, після чого успішно повернулись до стартової позиції. Однак бійці запевняють, що на цьому операцію не було завершено.

Упродовж 22 та 23 травня тривала операція Російського добровольчого корпусу (РДК) та легіону "Свобода Росії" на Бєлгородщині, що на заході ворожої держави. Як опісля бійці коментували наступ та повернення назад, інформує 24 Канал.

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"Будемо продовжувати"

Власне, військовий з позивним "Цезар" розповів про подальші цілі добровольчих формувань та натякнув, що операція матиме продовження в недалекій перспективі.

Ми поки залишаємось в районі та виконуємо бойові завдання. За великим рахунком, операцію ще не завершено. Завершена якась активна, яскрава фаза, але є над чим попрацювати. Будемо продовжувати,

– констатував військовий.

Окрім того, він наголосив на тому, що заяви кремлівської пропаганди про кінець операції є абсолютно брехливими: "Вона (російська пропаганда – 24 Канал) розрахована на недоумство".

Рейд Бєлгородщиною: останнє

Радник глави ОП Михайло Подоляк констатував, що Україна жодним боком не причетна до операції, яку провели російські добровольці у Бєлгородській області. Водночас і заборонити її проведення Київ не міг.

Очевидно, головною ціллю рейду було продемонструвати громадянам ворожої держави, що альтернатива диктаторському путінському режиму існує та все ж засвідчити існування тих росіян, які не будуть сидіти склавши руки.

Зазначимо, що під час операції російським добровольчим батальйонам вдалось звільнити декілька населених пунктів, просунутись вглиб ворожої держави та навіть привезти звідти трофеї у вигляді зброї.

Бійцю також поставили питання стосовно ліквідації теперішнього президента Росії та зміни влади, на що він відповів так: "Якщо зараз прибрати Путіна та провести вибори, то нічого не зміниться. Зміниться лише обличчя у Кремлі. Аби повністю знищити всю путінську систему управління силовиками, кримінал і навчити народ управляти собою з самого низу, потрібно декілька років".