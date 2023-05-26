"Загальна мобілізація неминуча": після рейду РДК за Бєлгородщину взявся Пригожин, – ISW

Російський добровольчий корпус і легіон "Свобода Росії" провели у Бєлгородській області рейд. У Кремлі досить кволо на це відреагували, а от Пригожин чомусь заговорив про неминучість загальної мобілізації.

Зауважимо, що 24 травня глава ПВК "Вагнера" зустрічався з представниками російських областей, які межують з Україною. В Інституті з вивчення війни проаналізували заяви, які зробив Пригожин. Зокрема щодо рейду у Бєлгородській області.

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Пригожин закликав посилювати оборону

"Кухар Путіна" запропонував цим областям створити додаткові окопи, бліндажі, а також потурбуватися про вогневий захист уздовж кордону. Мовляв, це дозволить ефективніше оборонятися від можливих військових загроз.

Цікаво, що саме Пригожина та корупцію вважають винними у тому, що російським добровольцям практично без перешкод вдалося пробратися на Бєлгородщину. На цьому наголошував представник легіону "Свобода Росії", який додав, що "кухар Путіна" міг розкрасти 125 мільйонів доларів, спрямованих на оборону.

Повернімося до пропозицій Пригожина. Він ще й наголосив на необхідності посилити присутність уздовж кордону російських військ. Також вважає, що слід розширити озброєння прикордонників, а ще – перекваліфікувати їх з кулеметів на гранатомети.

Пригожин заявив, що рейд 22 травня загальноросійських проукраїнських сил до Бєлгородської області продемонстрував, що Росії не вистачає сил швидкого реагування, необхідних для захисту своїх кордонів від військових загроз,

– кажуть в Інституті.

Аналітики зауважили, що "кухар Путіна" також зазначив, що загальна мобілізація росіян неминуча. Він вирішив знову проїхатися по верхівці, наголосивши, що для виправлення дефіциту робочої сили керівництво країни більше не може просто клацнути пальцями.

Причому, переконаний Пригожин, загальна мобілізація має розпочатися негайно. Це б дозволило забезпечити мешканців Росії необхідною підготовкою. Мовляв, на цей процес іде чотири – шість місяців.

Захист вагнерівців себе не виправдав

В Інституті зауважили, що ПВК "Вагнера", а також російські війська займалися укріпленням прикордонних районів. Власне, рейд у Бєлгородській області продемонстрував, що в цих "зусиллях" були значні недоліки.

Звернули увагу аналітики на суму. Вона вища, ніж озвучував представник "Свободи Росії". Так, губернатор області В'ячеслав Гладков 9 березня повідомив, що влада витратила 10 мільярдів рублів (близько 132 мільйони доларів) на побудову укріплень "Засічна Лінія" вздовж кордону Бєлгородщини з Україною.

До слова, про будівництво комплексу укріплень під назвою "Лінія Вагнера" Пригожин заявляв ще у жовтні 2022 року. Вона мала пролягати на території Луганської, Донецької, а також Бєлгородської областей. Тоді "кухар Путіна" критикував бюрократичну машину Росії за те, що не підтримувала його проєкт.

Укладачі звіту вважають, що нові заклики укріплювати регіони, ймовірно, не матимуть суттєвого ефекту. Натомість сам Пригожин спробує скористатися тривожністю у Бєлгородській області. З її допомогою глава ПВК "Вагнера" може посилити свій внутрішній вплив.