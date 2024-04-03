Мабуть, зовсім не гучно та безпечно: Бєлгород – одне з найкомфортніших міст Росії

Російське місто Бєлгород потрапило у п'ятірку "найкомфортніших міст Росії". Вочевидь, вибухи, пожежі й руйнування, на які часто бідкається місцева влада, не так вже й лякають росіян.

Так, російське міністерство будівництва та житлово-комунального господарства вважає, що Бєлгород лише на кілька позицій гірший за міста Московської області. Місцеві телеграм-канали хоч і поширюють таку оптимістичну інформацію, однак коментарі до таких публікації відключають, передає 24 Канал.

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Бєлгород – одне з "найкомфортніших міст"

Російський мінбуд 1 квітня опублікував звіт, у якому презентували результати скорингу російських міст, які не є мільйонниками, за шкалами комфорту, інфраструктури та житла – так званий "Індекс якості міського середовища".

Якщо перші 3 позиції ще можна пояснити, адже у топі підмосковні Митищі, міський округ Хімки, а також місто Ярославль, то ось на 4 місці – Бєлгород. Це місто, яке, як заявляють окупанти, постійно перебуває під обстрілами, міський губернатор Вячєслав Гладков чи не щодня звітує про збиті ракети, безпілотники, руйнування чи постраждалих. Втім, російський мінбуд, вочевидь, вважає такі умови "дуже комфортними".



Бєлгород у топі "найкомфортніших міст" / Скриншот

Цікаво, що у рейтингу "найкомфортніших міст" є також Шебекіно та Грайворон, які добре відомі росіянам зі зведень їхнього міноборони. Варто зауважити, що сам Гладков чомусь не похизувався, що міста Бєлгородської області потрапили до рейтингу. Про те, що Бєлгород – одне "найкомфортніших міст Росії" стало відомо завдяки одному з місцевих телеграм-каналів, який ознайомився зі звітом мінбуду.

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