Як на Бєлгородщину заїжджав танк і горів пункт ФСБ: у мережі поширюють епічні відео

Влада Бєлгородської області Росії заявила про вибухи на заході їхнього регіону. Разом з тим з'явилась інформація про прихід на ці терени російських добровольців (РДК) та про знищення прикордонного пункту ФСБ.

У понеділок, 22 травня, бійці "Російського добровольчого корпусу", що воюють на боці ЗСУ, заявили про перетин кордону Росії. Після цього у мережі почали розповсюджуватись повідомлення про знищення пункту ФСБ, тривоги, вибухи на Бєлгородщині та навіть танк, що нібито заїхав у регіон.

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Більше про ситуацію

Як пишуть ворожі інформаційні ресурси з посиланням на губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, "бавовна" цвіла в Гайворонському міському окрузі щонайменше з дев'ятої години ранку.

Власне, окупанти запевняють, що у районі Антонова спрацювала ППО та під мінометний обстріл потрапило село Козинка.

Гладков заявив, що ніхто із людей не постраждав, а от телеграм-канали опублікували кадри, на яких нібито видно танк, що, ймовірно, заїхав на територію пропускного пункту "Грайворон" на кордоні з Росією.

Танк на Бєлгородщині: дивіться відео

Разом з тим не можна не згадати про те, що до тла згорів 22 травня вранці прикордонний пункт ФСБ на Бєлгородщині. Відповідне відео, як він палає, уже набирає обертів у мережі.

Горить пункт ФСБ: дивіться відео

Також у телеграм-каналі "Російського добровольчого корпусу" з'явився ролик, на якому видно бійців цього підрозділу та їхню техніку.

Російські добровольці та їхня техніка: дивіться відео РДК

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