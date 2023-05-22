Як на Бєлгородщину заїжджав танк і горів пункт ФСБ: у мережі поширюють епічні відео
Влада Бєлгородської області Росії заявила про вибухи на заході їхнього регіону. Разом з тим з'явилась інформація про прихід на ці терени російських добровольців (РДК) та про знищення прикордонного пункту ФСБ.
У понеділок, 22 травня, бійці "Російського добровольчого корпусу", що воюють на боці ЗСУ, заявили про перетин кордону Росії. Після цього у мережі почали розповсюджуватись повідомлення про знищення пункту ФСБ, тривоги, вибухи на Бєлгородщині та навіть танк, що нібито заїхав у регіон.
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Більше про ситуацію
Як пишуть ворожі інформаційні ресурси з посиланням на губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, "бавовна" цвіла в Гайворонському міському окрузі щонайменше з дев'ятої години ранку.
Власне, окупанти запевняють, що у районі Антонова спрацювала ППО та під мінометний обстріл потрапило село Козинка.
Гладков заявив, що ніхто із людей не постраждав, а от телеграм-канали опублікували кадри, на яких нібито видно танк, що, ймовірно, заїхав на територію пропускного пункту "Грайворон" на кордоні з Росією.
Танк на Бєлгородщині: дивіться відео
Разом з тим не можна не згадати про те, що до тла згорів 22 травня вранці прикордонний пункт ФСБ на Бєлгородщині. Відповідне відео, як він палає, уже набирає обертів у мережі.
Горить пункт ФСБ: дивіться відео
Також у телеграм-каналі "Російського добровольчого корпусу" з'явився ролик, на якому видно бійців цього підрозділу та їхню техніку.
Російські добровольці та їхня техніка: дивіться відео РДК
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В окупантів проблеми
- Згадаємо наостанок, що влада Бєлгородщини уже зібралась на засідання, на якому один з чиновників обмовився, що з однієї з військових частин регіону є "погані новини".
- Власне, поки достеменно не можна сказати, що саме відбувається на Бєлгородщині, однак жителі цієї області, очевидно, дуже стривожені через "бавовну" та тривоги.
- Водночас у легіоні "Свобода Росії" констатували, що чинити опір жителям Бєлгорода не варто. Там наголосили, що скоро їхня держава буде вільною від теперішнього режиму.