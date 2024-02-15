У Бєлгороді пролунали вибухи: є загиблі та поранені

У російському Бєлгороді пролунали вибухи. Російські ЗМІ повідомили про щонайменше 9 загиблих та до 20 поранених.

Російські окупанти орієнтовно об 11:18 15 лютого заявили про "ракетну небезпеку". Після цього на вулиці Спортивній виднівся дим, пише 24 Канал з посиланням на пропагандистів.

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Що відомо про вибухи у Бєлгороді

Російські телеграм-канали повідомили, що нібито по Бєлгороду була "ракетна атака". Проте Повітряні сили ЗСУ об 11:21 попередили про загрозу балістики з Бєлгородської області Росії.

Російське ППО б'є по Бєлгороду. Є влучення в торговий центр. Розгінні блоки від ППО лежать на вулицях. Їх добре видно на фото,

– зауважив український журналіст Денис Казанський.

Що відбувається у Бєлгороді / Фото з росЗМІ

Російські пропагандисти написали про нібито влучання у торговий центр. Як наслідок буцімто є загиблі та поранені.

Один з ворожих телеграм-каналів написав, що нібито один зі збитих реактивних снарядів упав біля торгового центру на вулиці Плеханова. Пропагандисти також написали:

що є пошкодження у школи №42 та нібито "прильоти" у місті Губкіні. Там буцімто постраждалих немає, проте заявили, що нібито "намагалися вдарити по місцевій нафтобазі";

один з уламків ракети впав на стадіоні Бєлгорода, там також є постраждалі.

Вибухи у Бєлгороді: дивіться відео з наслідками атаки

Станом на 12:39 в окупантів нібито 9 загиблих та 20 поранених.

Російське міноборони заявило про те, що по Бєлгороду нібито била реактивна система залпового вогню RM-70 "Вампір". Російська "пе-ве-о" нібито збила 14 реактивних снарядів над Бєлгородською областю.

До речі, мешканці Бєлгорода заявили, що через роботу їхньої "пе-ве-о" над містом уламки ракет падають на мирних жителів. Через це росіяни радять своїм військовим не збивати ракети над житловими кварталами та не вбивати мирних мешканців.

Тривожно росіянам 15 лютого було також на заводі "Алтай" у Бійську Алтайського краю. Зокрема, там пролунав вибух. Цікаво, що мер Бійська Віктор Щигрєв заявив, що вибух нібито пов'язаний із "технологічним процесом". За його словами, на заводі проводили роботи на одному із підприємств.