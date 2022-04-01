У Бєлгороді палають резервуари з паливом: уже є постраждалі

Зранку 1 квітня у російському Бєлграді виникла нова пожежа. Днями там вже горів склад боєприпасів, тепер – спалахнула нафтобаза. Від вогню уже постраждали щонайменше 2 росіян.

На Росії офіційно підтвердили факт пожежі на бєлгородській нафтобазі. Місцеві рятувальники повідомляють, що полум'я охопило резервуари з паливом.

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Унаслідок пожежі в Бєлгороді є постраждалі

Водночас причина пожежі наразі нібито не встановлена. Імовірно, загорання виникло через порушення правил техніки безпеки, як це було на складі боєприпасів.

У Бєлгороді горять резервуари з пальним: дивіться відео

Губернатор регіону В'ячеслав Гладков розповів про перших постраждалих унаслідок пожежі. За його словами, пошкодження отримали 2 працівники нафтобази.

Пропагандистські ЗМІ додають, що мешканців навколишніх вулиць уже почали розселяти в "безпечніші місця".

Пожежа в російському Бєлгороді: дивіться відео

Додамо, що нафтобаза в російському Бєлгороді розташована за 40 кілометрів від кордону з Україною. Склади боєприпасів, які горіли кілька днів тому, на ще ближчій відстані – за 10 кілометрів.

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