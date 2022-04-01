У російському Бєлгороді водії штурмують заправки через пожежу на нафтобазі

1 квітня 2022 , 09:53
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Джерело:

телеграм Гончаренко

У російському місті Бєлгород паніка через пожежу на нафтобазі. Люди в істериці скуповують пальне на заправках, через що утворилися черги.

Росіяни панічно їдуть на заправки

Пожежа на нафтобазі у Бєлгороді сталася зранку 1-го квітня. Росіяни відразу кинулися на заправках, адже бояться, що пального більше не буде, як і цукру в їхніх магазинах.

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Унаслідок паніки до заправок у місті великі черги з автомобілів. Налякані росіяни намагаються вибороти останній літр палива.


Черга до заправки у Бєлгороді / Фото з телеграму Гончаренка


Черга до заправки у Бєлгороді / Фото з телеграму Гончаренка

Дивіться відео черг до заправок у Бєлгороді

Попри те, що тамтешній губернатор намагається заспокоїти місцеве населення, люди все одно панічно їдуть на заправки. Відео черг публікують очевидці подій.

У Бєлгороді паніка на заправках (Увага, на відео присутня ненормативна лексика)

Пожежі в Бєлгороді: коротко

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Автор: Михайло Гема