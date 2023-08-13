У Бєлгороді пролунав потужний вибух, постраждала багатоповерхівка: окупантам знову мариться дрон

Неділя, 13 серпня, для російських окупантів виявилася "трєвожненькою". У Бєлгороді знову пролунав вибух.

РосЗМІ вже голосять про пошкоджений будинок, інформує 24 Канал. Окрім того, у мережі постять фото постраждалих автівок.

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Місцеві телеграм-канали заявили, що щонайменше 2 квартири отримали пошкодження. Окрім того, у будинку вибиті вікна та деформовані віконні рами. Дані про постраждалих наразі встановлюють.



Повідомляють, що постраждали щонайменше дві квартири / Фото з мережі

Дісталося й автомобілям окупантів.



Автомобілям теж "неспокійно" / Фото з мережі

Окупантам примарився БпЛА

Місцеві діляться у мережі панічними повідомленнями. Схоже, росіянам не подобається слухати вибухи. Ну що, подобається, не подобається, а без цього нікуди.

Цікаво, що даних про "легендарну" роботу російської "ППО" ще не надходило. Вочевидь, представникам місцевої влади не встигли написати текст.

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Що ж, можемо дати бєлгородцям єдину пораду: час звикати, що буде "тривожненько". Громадяни країни-терористки підтримують геноцид українців, але не хочуть відчувати війну на собі. Але так не буде.