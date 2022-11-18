У Бєлгороді працівників підприємств вербують у ПВК "Вагнер", медиків беруть на облік, – Генштаб

Окупанти намагаються збільшити кількість своєї живої сили. Вони залучатимуть до військових зборів працівників промислових підприємств.

Про це 18 листопада розповіли у Генеральному штабі Збройних Сил України. Зазначили, що підготовку до вербування промисловців зафіксували у Бєлгородській області.

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"Розпочали активне вербування працівників промислових підприємств до приватної військової компанії "Вагнер". Так, за домовленістю з керівництвом Оскольського електрометалургійного комбінату, працівників призовного віку залучатимуть до військових зборів на базі ПВК "Вагнер", – написали у Генштабі.

Пропонуватимуть контракт

Бєлгородські промисловці перебуватимуть на військових зборах 30 днів. Їм обіцяють зберегти зарплату. Проводитимуть збори із партіями по 25% працівників кожної категорії комбінату.

По завершенню учасникам запропонують підписати контракт з приватною військовою кампанією, – сказали у Генштабі.

Не вистачає лікарів

За інформацією Генштабу, росіяни мають значні втрати та недостатню кількість медичного персоналу. Зокрема, на окупованій Луганщині так зване міністерство охорони здоров'я змушує працівників медичних закладів області стати на військовий облік.

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