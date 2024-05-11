У Бєлгороді "швидка" потрапила в аварію: вона могла перевозити військових
11 травня 2024, 15:03Читать новость на русском
У російському Бєлгороді сталась дорожньо-транспортна пригода. Серед учасників виявилась "швидка", яка могла перевозити військових.
Карета "швидкої" потрапила в аварію у російському Бєлгороді на перехресті Попова та Білгородського проспекту. Вона зіштовхнулась з двома легковими автомобілями, передає 24 Канал.
Дивіться також Безпілотники ГУР атакували нафтопереробний завод "Лукойла", – джерело
Є поранені
Місцеві російські телеграм-канали стверджують, що карета "швидкої" могла перевозити 5 поранених солдатів, які воювали проти України. Жодних офіційних підтверджень цього немає.
Відомо, що внаслідок аварії постраждало 8 людей. Зокрема, серед них також неповнолітній.
В Росії чоловік влетів в автобус із військовими
- У Росії сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої поранення зазнала низка окупантів, які поверталися додому з України. Як повідомляють росЗМІ, "замах" на загарбників здійснив пенсіонер на "Волзі", який влетів у їхній автобус.
- Зазначається, що "Волга", за кермом якої перебував 69-річний житель села Попівка, влетів в автобус з окупантами. Внаслідок удару автівка вибухнула, а автобус із військовими перекинувся та впав у кювет.
- Водій "Волги" загинув на місці. Ще 9 військовослужбовців отримали поранення – їх госпіталізували. Відомо, що автобус віз 32 військових – контрактників та мобілізованих – з війни в Україні до Уфи.