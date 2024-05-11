У Бєлгороді "швидка" потрапила в аварію: вона могла перевозити військових

У російському Бєлгороді сталась дорожньо-транспортна пригода. Серед учасників виявилась "швидка", яка могла перевозити військових.

Карета "швидкої" потрапила в аварію у російському Бєлгороді на перехресті Попова та Білгородського проспекту. Вона зіштовхнулась з двома легковими автомобілями, передає 24 Канал.

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Є поранені

Місцеві російські телеграм-канали стверджують, що карета "швидкої" могла перевозити 5 поранених солдатів, які воювали проти України. Жодних офіційних підтверджень цього немає.

Відомо, що внаслідок аварії постраждало 8 людей. Зокрема, серед них також неповнолітній.

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