У Бєлгороді вишикувалась багатометрова черга за дешевими курячими яйцями

У Росії продовжують зростати ціни на товари першої необхідності. Зокрема, й на продукти харчування. Росіяни сформували довжелезну чергу за курячими яйцями для того, аби купити їх дешевше.

Російські ЗМІ пишуть, що у Бєлгороді вишикувалася багатометрова черга за курячими яйцями. Люди почали збиратися ще о 7 ранку, передає 24 Канал.

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Ціна на яйця зросла

Місцеві жителі почали займати чергу на сільськогосподарський ярмарок, де десяток яєць можна було купити за 78 рублів.

Подібні черги помітили на минулих вихідних на фермерському ринку в Саратові. У мережу потрапило відео із чергою. Вона дійсно тягнеться на багато метрів. Насправді на відео важко відстежити, де вона закінчується.

Черга забула закінчитись,

– каже за кадром росіянка.

Крім цього, вона показує "другу чергу". Ймовірно, люди вишикувались у дві довжелезні шеренги, щоб купити дешевші яйця.

Черга за яйцями у Бєлгороді: дивіться відео

За останній тиждень яйця подорожчали на 4,4%, а за рік – на 36,6%.

У Росії зросли ціни