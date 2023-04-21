Змушені були визнати, – Грабський сказав, чому Росія не звинуватила Україну у подіях в Бєлгороді

На Бєлгород 20 квітня впав авіаційний снаряд. Його транспортував на собі літак Су-34 ПКС.

Про це 24 Каналу розказав військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський. За його словами, цей випадок – чудова нагода для росіян замислитися про причини таких інцидентів.

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Росіяни вперше не збрехали

Сергій Грабський наголосив, що росіяни виправдовують падіння бомби на місто технічною помилкою.

Вони були змушені визнати, що ця бомба була російського зразка, тому що будь-яка експертиза це могла б підтвердити у разі чого,

– додав він.

На його думку, все частіше стаються невдалі запуски крилатих ракет чи з повітряних, чи з морських носіїв з акваторії Азовського, Чорного чи Каспійського морів. Як результат – ракети просто падають у воду.

"Для росіян нічого нового у тому, що сталася така прикра технічна помилка", – пояснив він.

До того ж у Росії ніхто не зважає на життя людей.

Жителям Росії треба замислитися

Грабський переконаний, що такі інциденти будуть повторюватися.

Це є дзвіночком, що війна прийшла в місто Бєлгород звідки її не чекали,

– підкреслив військовий експерт.

За його словами, росіянам падає на голову те, за що вони платять податки.

"У такий спосіб війни прийшла у Бєлгородську народну республіку і стала реальністю для них. Вони мають це розуміти", – пояснив він.

На його думку, росіяни мають зрозуміти головну причину таких інцидентів та зробити правильні висновки.

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