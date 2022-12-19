Миколай прийшов із "бавовною": під Бєлгородом неочікувано зникло світло та проблеми з водою
До окупантів в ніч на 19 грудня завітала "бавовна". Вибухи прогриміли у Бєлгороді та області.
Місцева влада повідомляє, що після "бавовни" у регіоні зникло світло, а також є проблеми з водою, пише 24 канал.
Читайте також На Бєлгородщині знову не все за планом: чути вибухи і видно дим
Що відомо про чергові вибухи в Бєлгороді
Росіяни традиційно звинувачують у вибухах ЗСУ. Цікаво, що вони розповідали про своє "славнозвісне ППО".
Пропагандистські ЗМІ інформують, що після чергових "хлопків" 18 грудня одна людина загинула, 10 осіб постраждали. Зокрема, згадують також про "бавовну" в у Краснояружському районі. Зазначають, що вона завітала вночі 19 грудня.
Однак місцева влада "закликає не панікувати", там стверджують, що допомогу нададуть всім, хто її потребує.
Зокрема, світла немає у Шебекіному, що в Бєлгородській області. За інформацію, місцевих там прогриміло близько 6 вибухів. Без світла наразі залишилося близько 14 тисяч жителів.
Цікаво, що об 11:26 жителям Шебекіно почали приходити сповіщення від державної системи попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій. У них закликають спускатися до сховищ або підвалів, адже відбувається буцімто обстріл. Деталі наразі не уточнюють.
Потужна бавовна 18 грудня
- У Бєлгородській області 18 грудня було неспокійно. Місцеві ЗМІ неодноразову повідомляли про вибухи.
- Дивним чином повідомлення про них по часу збігаються з повітряною тривогою на Харківщині. Отже, окупанти знову могли атакувати Україну, але щось пішло не так.
- Перші повідомлення про вибухи в Бєлгородській області почали надходити близько 12:00. У той самий час повітряна тривога залунала на Харківщині. Тож фрази про буцімто "роботу ППО" не без сенсу. Окупанти ж дійсно відкривають вогонь по області із систем С-300, завдаючи чимало горя однойменними ракетами.