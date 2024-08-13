Росіяни, які втікають з Бєлгородської області, хочуть виплат: влада каже, що "не передбачено"

Росіяни, яких влада евакуювала з Бєлгородської області бідкаються, чи дадуть їм виплати. Проте російська влада запевняє, що для них 100 доларів "не передбачено".

Так, росіянка запитала оперштаб Бєлгорода, чи отримають виплати мешканці Краснояружського району на Бєлгородщині. Їй відповіли, що одноразової виплати наразі немає.

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Варто зауважити, що відповідний скриншот поширюють в російських телеграм-каналах.

Що кажуть росіянам про виплати на Бєлгородщині

Росіянка запитала про те, чи будуть виплати мешканцям Краснояружського району. Адже, мовляв, двоє дорослих та двоє дітей живуть в Чернянці Бєлгородської області.

Всім жителям Краснояружського району, що виїхали, ми пропонуємо розміщення у пункті тимчасового розміщення на території регіону з безплатним проживанням, гарячим харчуванням і, якщо потрібно, медичною допомогою... Щодо одноразової виплати, то такої допомоги зараз не передбачено,

– заявили в оперштабі Бєлгорода.

Там також сказали, що нібито ситуація "напружена". Також влада Бєлгородщини каже, що готова "допомагати" мешканцям, які виїхали.



Росіяни з Бєлгородщини бідкаються через виплати / скриншот

Станом на 13 серпня, з Краснояружського району Бєлгородщини виїхали орієнтовно 1 тисяча мешканців. Район закрили на в'їзд.

Зауважте Путін зажадав "мужності" від губернатора Курської області та пообіцяв 100 доларів місцевим

Варто зауважити, що губернатор Бєлгородщини Гладков говорив днями, що вони на зустрічі з росіянами "розібрали питання надання одноразової виплати, виділення коштів за повну втрату майна, а також порядок часткового відшкодування плати за оренду будинків або квартир". Проте посіпака Путіна не сказав, чи дадуть росіянам на Бєлгородщині по 100 доларів.



Мешканці Бєлгородщини не отримають виплат